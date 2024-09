PETRONAS Lubricants International powraca na targi Automechanika 2024, prezentując najnowsze innowacje w zakresie środków smarnych

Premiera PETRONAS Syntium X - inteligentnego rozwiązania dla starzejącej się floty samochodowej



W ciągu ostatnich kilku lat przemysł motoryzacyjny przeszedł znaczącą transformację, napędzaną postępem technologicznym, zawirowaniami gospodarczymi i zmieniającymi się preferencjami klientów. Spowodowało to zwrot w kierunku bardziej ekonomicznych rozwiązań i jednocześnie doprowadziło do starzenia się floty samochodowej na drogach. W odpowiedzi PLI opracowało PETRONAS Syntium X, nową gamę olejów silnikowych zaprojektowanych do obsługi zarówno starszych, jak i nowoczesnych pojazdów, która zapewnia optymalną wydajność i ochronę bez kompromisów w zakresie jakości. To sprawia, że PETRONAS Syntium X jest idealnym wyborem dla konsumentów poszukujących wysokiej jakości oleju silnikowego w przystępnej cenie, w czasach, gdy wielu właścicieli samochodów odkłada regularną konserwację ze względu na rosnące koszty.



Przyspieszenie wydajności pojazdów elektrycznych dzięki PETRONAS Iona



Kontynuując zaangażowania marki we wspieranie zmieniających się preferencji klientów, PLI zaprezentuje gamę PETRONAS Iona. Po znacznym wzroście sprzedaży na rynku pojazdów elektrycznych i apetycie na bardziej ekologiczne pojazdy, nowa generacja płynów została stworzona tak, aby wspierać zrównoważony rozwój. Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie PLI, które zostało fachowo zaprojektowane właśnie dla pojazdów elektrycznych.



Przewaga technologiczna PETRONAS Syntium z CoolTech+ i PETRONAS Tutela



Wzmacniając swoje więzi ze sportami motorowymi, PLI zaprezentuje wiodący w branży środek smarny PETRONAS Syntium, który doprowadził zespół Merdedes-AMG PETRONAS Formula 1 do ośmiu kolejnych zwycięstw w mistrzostwach świata konstruktorów (2014-2021) i siedmiu

kolejnych w mistrzostwach kierowców (2014-2020). Odwiedzający stoisko będą mieli wyjątkową okazję zobaczyć tegoroczny bolid Formuły 1 i dowiedzieć się więcej o środku smarnym, który przeszedł ewolucję z toru na drogę.



Ponadto uczestnicy targów mogą dowiedzieć się więcej o gamie płynów funkcjonalnych PETRONAS Tutela, zaprojektowanych nie tylko w celu spełnienia różnorodnych wymagań nowoczesnych pojazdów, ale także zapewnienia pełnej ochrony mechanicznej automatycznych skrzyń biegów, a także płynów chłodzących i hamulcowych. Ci ukryci bohaterowie, opracowani w oparciu o hydrauliczne systemy chłodzenia, gwarantują doskonałą funkcjonalność i bezpieczeństwo, bez trudu zwalczając wysokie temperatury i kompensując wszelkie straty energii.



„Odbywające się dwa razy w roku targi Automechanika są ważnym wydarzeniem w kalendarzu branżowym i stwarzają firmom takim jak PLI okazję do nawiązania kontaktu z naszymi odbiorcami i partnerami. Stanowią one platformę do prezentacji innowacji i dyskusji na temat tego, w jaki sposób możemy rozwijać naszą branżę w przyszłości. W PLI niestrudzenie pracujemy nad rozwojem tych innowacji, które wspierają zmieniające się potrzeby kierowców i branży” mówi Giuseppe Pedretti, regionalny dyrektor zarządzający PETRONAS Lubricants International na region EMEA.

Udział w Akademii Automechanika

Wraz z innymi liderami branży, Giuseppe Pedretti weźmie udział w dyskusji panelowej w ramach Akademii Automechanika. Platforma ta powstała w związku z rosnącą potrzebą dyskusji na temat nowych osiągnięć, technologii i wyzwań stojących przed przemysłem motoryzacyjnym oraz rozwijania silniejszej synergii między producentami OEM a ekspertami branżowymi. Wydarzenie 2024 będzie pierwszym, w którym Akademia zostanie przeniesiona na targi EMEA, oferując wszystkim uczestnikom możliwość wymiany poglądów z ekspertami i nawiązania kontaktów z profesjonalistami z branży motoryzacyjnej.





***

O PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) jest globalnym producentem środków smarnych i częścią notowanej na liście Fortune 500 firmy PETRONAS, malezyjskiego koncernu petrochemicznego. Powstały w 2008 roku PETRONAS Lubricants International produkuje i wprowadza na rynek w ponad 90 krajach świata pełną gamę wysokiej jakości środków smarnych przeznaczonych dla przemysłu i pojazdów. Centrala firmy

mieści się w Kuala Lumpur, PLI ma ponad 30 lokalnych przedstawicielstw w 27 krajach, zarządzanych z biur w Turynie, Belo Horizonte, Chicago i Durbanie. PLI jest obecnie w czołowej 10 największych producentów

środków smarnych, a za cel stawia sobie nr 1 światowego zestawienia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pli-petronas.com

Kontakt:

Danuta Michałus-Sokołowska, PETRONAS Lubricants Poland

danuta.sokolowska@pli-petronas.com